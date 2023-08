SkyWork mit neuen Destinationen

Am 30. Oktober 2011 hob erstmals eine SkyWork Airlines Maschine von Bern in Richtung Amsterdam ab.

Am 31. Oktober 2011 standen die Erstflüge nach Budapest und Madrid bevor. Der erste Take-off nach Belgrad folgte am 1. November 2011. Damit stehen neu insgesamt 11 Destinationen ab Bern zur Auswahl. Die Berner Fluggesellschaft SkyWork Airlines bietet ihren Kunden ab sofort einen täglichen Direktflug nach Amsterdam an. Darüber hinaus wird Madrid seit heute vier Mal die Woche, Budapest und Belgrad zwei Mal wöchentlich bedient. Mit diesem Streckenausbau erweitert SkyWork Airlines das Angebot an Geschäftsreise- und Tourismusziele und erfüllt damit weitere Kundenbedürfnisse. Tomislav Lang, CEO von SkyWork Airlines, freut sich auf die neuen Flugstrecken im Winterflugplan 2011/2012: „Mit den aktuellen 11 ganzjährigen Destinationen in acht Ländern können wir ein noch attraktiveres Reiseangebot ab Bern anbieten.“ Das Streckennetz der SkyWork Airlines wird bis kommenden Sommer weiter anwachsen: 24 Reiseziele ab Bern werden ab Ende März 2012 zur Auswahl stehen.