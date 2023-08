SkyWork feierte ersten Geburtstag

Die junge Berner Fluggesellschaft SkyWork Airlines feierte am 20. Oktober ihren ersten Geburtstag und blickt bereits auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Mit einem modernen Erscheinungsbild und einer neu strukturierten Unternehmensorganisation positioniert sich SkyWork als flexible und persönliche Airlinen und erweitert kontinuierlich ihr Angebot. SkyWork Airlines setzt den geplanten Streckenausbau im Winterflugplan 2011/2012 mit 11 regelmässigen und ganzjährigen Reisezielen erfolgreich um. Und das wachsende Unternehmen befindet sich weiter im Steigflug. Im März 2011 wird im Herzen der Stadt Bern das Reisebüro SkyWork Travel eröffnet, wenig später übernimmt die SkyWork Gruppe den Reiseveranstalter Aaretal Reisen. Kunden kommen so in den Genuss einer individuellen Ferienplanung und haben ab dem kommenden Sommer 24 Destinationen zur Auswahl. Insgesamt sieben Flugzeuge (drei DASH-8 und vier Dornier 328) stehen dann im Einsatz. „Mit der Expansion im Streckennetz können wir ein attraktives und nachfragegerechtes Reiseangebot ab Bern offerieren. Durch die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen in der Region, ist es uns möglich, massgeblich an der Entwicklung des Standortes Bern mitzuwirken“, freut sich SkyWork Airlines CEO Tomislav Lang. Im ersten Jahr wurden bereits 65.420 Fluggäste ab Bern befördert. Dies entspricht einem Marktanteil von 39.4% am Flughafen Bern. Seit letzten Oktober wurden innerhalb der SkyWork Gruppe 80 neue Mitarbeiter eingestellt.