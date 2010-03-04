IATA vermeldet Verkehrsanstieg im Januar

Im Januar stieg der internationale Verkehr in der Airline Industrie um 6,4 Prozent, IATA deutet dies als mögliches Zeichen der langsamen Erholung der Industrie.

Im Januar stieg der internationale Verkehr in der Airline Industrie um 6,4 Prozent, IATA deutet dies als Zeichen der langsamen Erholung der Industrie.

In ihrem Monatsbericht meldet IATA einen Anstieg der Kapazität um 1,2 Prozent und eine um 3,7 Prozentpunkte verbesserte Auslastung von 75,9 Prozent. Gleichzeitig stieg auch die Nachfrage im Cargoverkehr um satte 28,3 Prozent, während die Kapazität um 3,7 Prozent vergrössert wurde, woraus sich eine Auslastung von 49,6 Prozent ergab, ein Anstieg um 9,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Gegenüber Dezember 2009 wuchs das Frachtvolumen um drei Prozent. Gemäss Angaben der IATA zeigen die Märkte in Asien, Südamerika und im Mittleren Osten die grössten Erholungen.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen im internationalen Luftverkehr gehen aufwärts. Lufthansa mit roten Zahlen. Boeing 747-8F absolvierte Jungfernflug. PAK FA im Flugtestprogramm.