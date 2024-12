TAP Air Portugal kündigt neue Flüge in die USA an

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal baut das Flugangebot in die USA aus: Ab Mai 2025 wird die Fluglinie Lissabon direkt mit Los Angeles und Porto mit Boston verbinden.

Der erste Flug zwischen Lissabon und Los Angeles findet am 16. Mai 2025 statt, bis zum 26. Mai fliegt die Airline Los Angeles dienstags, freitags und sonntags an. Danach kommt eine vierte wöchentliche Verbindung an Samstagen hinzu, die bis zum 25. Oktober angeboten wird. Die Flüge starten um 9:55 Uhr in Lissabon und landen um 14:40 Uhr in Los Angeles. Die Gesamtflugzeit beträgt 12 Stunden und 45 Minuten. Auf dem Rückweg starten die TAP-Maschinen in Los Angeles um 16:40 Uhr und kommen am nächsten Tag nach 11 Stunden und 20 Minuten um 12:00 Uhr auf dem Flughafen Humberto Delgado in Lissabon an. Die Strecke wird mit Flugzeugen vom Typ Airbus A330-900 mit 298 Sitzplätzen bedient. Die Ticketpreise ab Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen bei 549 Euro bzw. 557 CHF für den Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren.

Die Flüge zwischen Porto und Boston werden am 14. Mai 2025 aufgenommen und bis zum 25. Oktober montags, mittwochs, samstags und sonntags durchgeführt. Die Flüge starten um 18:05 Uhr in Porto und kommen um 20:30 Uhr in Boston an, die Flugzeit beträgt sieben Stunden und 25 Minuten. In der Gegenrichtung verlassen die TAP-Flieger Boston um 23:00 Uhr und landen am nächsten Tag nach sechs Stunden und 35 Minuten Flugzeit um 10:35 Uhr in Porto. Zum Einsatz kommt dabei ein moderner Airbus A321-Long Range mit Platz für 168 Passagiere.

Ab dem 3. Juni 2025 legt der Dienstags-Flug zwischen Lissabon und San Francisco einen Zwischenstopp auf Terceira ein – ein neues Angebot des Unternehmens für die große Zahl von Azorianern, die in Kalifornien leben.

„Wir freuen uns sehr, die neuen Flüge von Lissabon nach Los Angeles und von Porto nach Boston sowie den wöchentlichen Direktflug zwischen Terceira und S. Francisco ankündigen zu können", sagte TAP-Präsident Luís Rodrigues. „Mit diesen neuen Strecken stärkt die TAP die privilegierte Stellung auf der Transatlantikstrecke für Kunden, die Wert auf die besten Flugverbindungen zwischen Europa, Amerika und Afrika legen."

Weitere Informationen zu den neuen Strecken der TAP und Buchung unter www.flytap.com.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 12 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 39 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.