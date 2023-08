TAM und TAP Cargo unterzeichnen Vertrag

Die brasilianische TAM Cargo und die portugiesische TAP Cargo wollen in Zukunft ihr Netzwerk teilen.

Mit dem neuen Vertrag erhält das Streckennetz der Cargo Einheit der brasilianischen Airline TAM Zuwachs von fünfzehn Destinationen in Europa und Afrika, darunter Amsterdam, Prag, Budapest, Zagreb, Oslo, Dakar und Maputo, während die portugiesische TAP Cargo zehn neue Städte in Brasilien bedienen kann und fünf weitere in Südamerika. Bei den letzteren handelt es sich um Buenos Aires, Asuncion, Lima, Montevideo und Santiago de Chile.