Swiss Aero Expo eröffnet

Die zweite Swiss Aero Expo konnte heute Morgen um 10.00 im Birrfeld eröffnet werden, 70 Aussteller präsentieren ihre Flugzeuge, Waren und Dienstleistungen.

Die Swiss Aero Expo findet vom 20. August 2010 bis zum 22. August 2010 statt. Als Standort wurde von den Organisatoren der beliebte und zentral gelegene Flugplatz Birrfeld gewählt. Das Messegelände befindet sich südlich der Hauptpiste auf dem Segelfluggelände. Die Messe ist für Fachleute aus der Aviatikbranche eine gute Gelegenheit neue Kontakte zu schliessen und alte zu festigen. Gerade für das interessierte Aviatik Publikum verspricht die Fachmesse viel zu bieten, so präsentieren sich die Flugschule Horizon und die ortsansässige Schule vom Birrfeld den interessierten Pilotenanwärtern, für die jüngeren unter uns unterhält die Ausbildungsplattform für zukünftige Militär- und Linienpiloten SPHAIR zusammen mit dem Aero Club der Schweiz einen informativen Stand. Als Attraktion gilt das schon fast legendären PC-7 Team unserer Luftwaffen, das am Freitag und Samstag zu einem Showflug abheben wird. Wir von FliegerWeb.com sind mit einem Testflugzeug aus Polen dabei, die zweimotorige ORKA wird in den nächsten Wochen die EASA Zulassung für VFR Flüge bekommen und wird durch die anwesenden Testpiloten bereits auf die Zertifizierung für Instrumentenflüge vorbereitet. Es würde uns von FliegerWeb.com und ORKA freuen, Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen.