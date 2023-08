Suchoi SuperJet 100 schliesst Höhentests ab

Das neuste russische Verkehrsflugzeug kommt seiner Zulassung immer näher, am 21. September konnten die High Altitude Testflüge abgeschlossen werden.

Die Testflüge wurden durch den SuperJet 100 mit der Seriennummer SN95003 in Gyumri durchgeführt. Der International Shirak Airport in Armenien ist auf 5000 Fuss (1524 m) gelegen und verfügt über eine 3220 Meter lange Piste. Die Testflüge auf dem hoch gelegenen Flugplatz wurden durch die Testpiloten Alexander Yablontsev und Vadim Shirokikh durchgeführt. Bei diesen Flügen geht es darum, die genaue Triebwerkleistung und das Startverhalten des Flugzeuges auf einem hoch gelegenen Flugplatz zu ermitteln. Auf diesen Höhen ist die Luft weniger dicht, dadurch wird die Startleistung der Triebwerke negativ beeinflusst. Meistens muss der Take Off mit eingeschaltetem Hilfstriebwerk durchgeführt werden, damit den Triebwerken durch die Zapfluftentnahme weniger Leistung für die Klimaanlage und Druckkabine entnommen werden muss. Während der Startphase wurden auch V1 Cuts abgeflogen, hier wird die Leistungsfähigkeit der Maschine bei einem Triebwerkausfall an oder kurz nach der Entscheidungsgeschwindigkeit getestet. Der SuperJet 100 wurde am 21. September nach dem erfolgreichen Abschluss der Höhentests wieder zum Testzentrum Zhukovsky überflogen.