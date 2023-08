Sterling baut 20 Prozent der Stellen ab

Der islädnische LCC Sterling wird im Kampf gegen die rauen Bedingungen rund 20 Prozent der etwa 1000 Stellen von Piloten und Kabinenpersonal abbauen.

