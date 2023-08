Spirit verabschiedet sich aus Kostengründen von Personal und Flugzeugen

Spirit Airlines wollen ihre nicht durch Treibstoff generierten Ausgaben um 15% reduzieren.

Der LCC will in Lateinamerika ausbauen und sich gleichzeitig von weniger frequentierten Strecken zurückziehen, um im harten Umfeld überleben zu können. Die Transportkapazität bleibt damit auf dem Stand des Vorjahres. Die in Florida beheimatete Fluggesellschaft bedient momentan 43 Destinationen mit mehr als 200 Flügen täglich.