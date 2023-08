Southwest erzielt Quartalsgewinn

Southwest Airlines Co. hat nach drei Verlustsquartalen in Folge in den Monaten zwischen April und Juni wieder einen kleinen Gewinn erzielen können.

Heute hat die Airline bekannt gegeben, dass sie im zweiten Quartal einen Gewinn von US$ 54 Millionen erwirtschaftet hat. 2008 hatte sie in derselben Periode noch ein Plus von US$ 321 Millionen verbuchen können. Southwest will ihre Arbeitskräfte reduzieren und hat bereits angekündigt, dass sich 1.400 Angestellte, rund vier Prozent aller Arbeiter, mit einer frühzeitigen Pensionierung einverstanden erklärt haben. Der Umsatz ging um 8,8 Prozent auf US$ 2,62 Milliarden zurück. Southwest hält sich besser als andere Airlines, da sie mit ihren tiefen Preisen die Passagiere trotz Krise abholen konnte. Das Einkommen pro verfügbare Sitzeinheit ging im zweiten Quartal um sechs Prozent zurück, für das dritte Quartal wird mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Southwest will ihre Kapazität dieses Jahr um fünf oder sechs Prozent senken, gleichzeitig aber auch in neue Märkte vordringen, unter anderem an den New Yorker Flughafen La Guardia und Boston Logan.