Southwest übernimmt AirTran

In den USA bahnt sich eine weitere Grossfusion an, Southwest Airlines wird AirTran Airways übernehmen.

Heute Montag, dem 27. September 2010, kündete die weltweit grösste Low Cost Airline die Übernahme des kleineren Rivalen AirTran an. Southwest wird für AirTran 3,4 Milliarden US Dollar bezahlen, die Transaktion wird über Barmittel und Aktien von Southwest Airlines abgewickelt. Beide Geschäftsleitungen haben das Geschäft abgesegnet, in einem weiteren Schritt müssen noch die Aktionäre von AirTran das Einverständnis geben und bevor der Handel rechtskräftig wird, müssen auch noch die Wettbewerbshüter grünes Licht dazu geben. Nach positivem Abschluss dieses Zusammenschlusses wird Southwest Airlines mit einer Belegschaft von 43.000 Mitarbeitern eine Flotte von 685 Maschinen betreiben. Zusammen werden die beiden Airlines einen Umsatz von rund 13,7 Milliarden US Dollar erwirtschaften. Das Passagiervolumen wird bei mehr als 100 Millionen Passagieren zu liegen kommen.