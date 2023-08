Avolon vermietet Boeing 737 an Ryanair

Die Flugzeugleasinggesellschaft Avolon hat am Montag bekannt gegeben, dass sie neun Verkehrsflugzeuge an Ryanair und AirAsia vermieten konnte.

Avolon hat ihren Hauptsitz in Dublin und betreut momentan ein Portfolio von 88 Flugzeugen im Wert von mehr als vier Milliarden US Dollar. Die Gesellschaft ist mit 25 Kunden aus 18 Ländern geschäftlich verbunden. Bei dem neu bekannt gegebenen Geschäft handelt es sich um fünf Boeing 737-800, die an Ryanair gehen und vier Airbus A320, die an AirAsia vermietet werden. Mit Ryanair arbeitet das Team von Avolon seit 1996 zusammen und AirAsia stiess 2001 als Leasingnehmer dazu.