Sondertarife bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Selten war das Fliegen günstiger: Im Rahmen einer Nach-Oster-Kampagne bietet TAP Air Portugal innerhalb des gesamten Streckennetzes nach Portugal, Afrika, Nord- und Südamerika Tickets zu besonders attraktiven Preisen an.

Aber es heißt, schnell zu sein – die Schnäppchenpreise gelten nur für Buchungen bis zum 4. Mai 2025 und für Flüge, die zwischen dem 15. September 2025 und dem 22. März 2026 durchgeführt werden (ausgenommen sind die Weihnachtsferien vom 15. Dezember 2025 bis zum 12. Januar 2026).

Warum also zögern? Schnell mal für ein Wochenende nach Lissabon? Das geht ab 99 CHF.

Lieber zum Sonnenbaden an die Copacabana? Die Brasilienflüge kosten ab 589 CHF. Oder doch lieber zum Shoppen nach New York? Flüge kosten von der Schweiz ab 409 CHF.

Die Kampagne bietet außerdem 15 Prozent Ermäßigung auf das erste Gepäckstück für Ziele in den USA, Kanada, Brasilien, Angola und Mosambik sowie 15 Prozent Rabatt auf Surf-, Windsurf-, Longboard-, Kitesurf- und Fahrradausrüstung für Reisen in Europa, den USA, Kanada und Brasilien.

Alle Preise beinhalten den Hin- und Rückflug sowie alle Gebühren und Steuern.

Weitere Infos und Buchung unter www.flytap.com/discount-flights oder im Reisebüro.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

Über TAP Air Portugal

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 2500 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 33 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 14 in Mittel- und Südamerika, 12 in Afrika und im Nahen Osten und 42 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.