Solide September Zahlen bei Swiss

Mit der Swiss flogen im September 2009 1,206 Millionen Fluggäste, im September 2008 waren es mit 1,178 Millionen leicht weniger.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres transportierte die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines 10,259 Millionen Passagiere, dies entspricht einer leichten Zunahme von 1,3 Prozent. Über die ersten neun Monate gerechnet lag die Auslastung der Swiss Maschinen im Europaverkehr bei 74, 5 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 1,3 Prozent. Im interkontinentalen Verkehr musste die Swiss eine Abnahme des Sitzladefaktors von 2,9 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent hinnehmen. Über das ganze Streckennetz gerechnet nahm die Auslastung in den ersten neuen Monaten 2009 um 1,7 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent ab. Auf den Europastrecken baute Swiss von Januar bis September ihr Angebot um 4,3 Prozent aus und auf den Langstrecken nahm sie das Angebot um 3,5 Prozentpunkte zurück. Die Swiss konnte die Absatzkrise im Luftverkehr im Vergleich mit ihren Konkurrenten in Europa am besten meistern, das Wachstumspotential steht weiterhin auf einem soliden Fundament.