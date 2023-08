Skymark rüstet A380 mit Trent 900 aus

Die japanische Fluggesellschaft Skymark Airlines hat bei Rolls Royce eine Kaufabsichtserklärung für das Trent 900 Triebwerk unterzeichnet.

Skymark Airlines hat im Februar 2011 bei Airbus vier A380 in Auftrag gegeben und an der Paris Air Show zwei Optionen in Festbestellungen umgewandelt. Die Fluggesellschaft aus Japan wird ihre sechs A380 voraussichtlich mit dem Trent 900 von Rolls Royce ausrüsten und hat dazu mit dem britischen Triebwerkhersteller eine Kaufabsichtserklärung ausgehandelt. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von rund einer Milliarde US Dollar und wird auch Wartungsleistungen beinhalten. Skymark wird ihre A380 ab 2014 einführen.