Singapore Airlines erhöht schon wieder Treibstoffzuschläge

Singapore Airlines, die nach Marktwert zweitgrösste Fluggesellschaft der Welt, wird die Treibstoffzuschläge auf ihren Tickets ab dem 24. Juni erneut erhöhen.

Für einen Flug von Singapur in die USA werden mittlerweile USD 180 Treibstoffzuschläge verlangt, vom Stadtstaat in andere Südasiatische Destinationen sind es USD 40. Das ist die dritte Erhöhung der Zuschläge in diesem Jahr, während die Treibstoffpreise 2008 bis jetzt um 49% angestiegen sind.