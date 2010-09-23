Airbus A318 mit Sharklets

In Zukunft soll auch der kleinste Spross aus der A320 Familie mit der Sharklet Option zu haben sein.

Der Airbus A318 ist das letzte Familienmitglied, das als Option mit den modernen Winglets ausgerüstet werden kann. Bei Airbus heissen die Winglets Sharklets, da Sie gegenüber den herkömmlichen aerodynamischen Flügelrandabschlüssen weitere Verfeinerungen erhielten und dadurch von herkömmlichen Winglets gut zu unterscheiden sind. Mit den Sharklets kann auch der A318 in Zukunft um bis zu drei Prozent wirtschaftlicher betrieben werden. Die Sharklet Option wird für den A318 ab 2013 zur Verfügung stehen.