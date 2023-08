Singapore Airlines A380 fliegt nach Los Angeles

Seit heute, dem 1. Juli 2011, wird die Strecke Singapore – Tokio Narita - Los Angeles durch SIA täglich mit einem A380 Superjumbo bedient.

Der Eröffnungsflug ist um 09.30 Lokalzeit in Singapore gestartet und wird um 13.30 Lokalzeit in Los Angeles erwartet. Mit Los Angeles nimmt Singapore Airlines ihre achte A380 Destination in ihr Streckennetz auf. Dieser Flug wird über Tokio Narita geführt. Für SIA ist Los Angeles die erste Superjumbo Destination in den USA. Seit Oktober 2007 wurden durch die A380 Flotte von Singapore Airlines bereits mehr als 5 Millionen Fluggäste transportiert, SIA hat momentan 12 A380 im Liniendienst, sieben weitere Maschinen dieses Typs werden folgen.