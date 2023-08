Silverjet prüft Übernahmeangebot

Die Business-Class-Airline Silverjet gab gestern in einem Statement bekannt, dass sie sich in Gesprächen über eine mögliche Übernahme befände.

Wie die Fluggesellschaft meldete, habe sie einen Vorschlag erhalten, welchen sie nun eingehend prüfen wolle. Der Name des Interessenten wurde noch nicht publiziert. Das Statement erfolgte, nachdem die Aktienkurse der Airline am Vortag angestiegen waren. Silverjet, die täglich von London Luton nach Dubai und Newark (USA) fliegt, konnte diesen März Rekordzahlen vorweisen, die Anzahl der Passagiere stieg trotz der früh gelegenen Ostertage um 23% an. Noch ist Silverjet jedoch nicht in den schwarzen Zahlen.