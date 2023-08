Schlechtere Verkehrszahlen in den USA

Die Verkehrsstatistik des amerikanischen Transportministeriums zeigt, dass die Passagierzahlen im November erstmals wieder leicht zurückgegangen sind.

Im beobachteten Monat November, der normalerweise saisonal zu den besten Monaten gehört, gingen die transportierten Passagiere im US Markt von 60,3 Millionen auf 59,9 Millionen Passagiere zurück. Dies könnte ein erstes Anzeichen sein, dass sich der Markt in der amerikanischen Airline Branche leicht abkühlt. Die IATA sagte bereits im September eine Abkühlung voraus. Die hohen Benzinpreise machen nicht nur den Luftfahrtgesellschaften zu schaffen, sie führen auch zu einem Rückgang der Nachfrage bei den Kunden, denn die höheren Preise werden durch den Markt nicht mehr ausgeglichen. Die stärkste Transportnachfrage konnte Southwest Airlines ausweisen, mit dem Tiefpreis Carrier flogen fast 8,3 Millionen Passagiere. American Airlines, die grösste in Amerika, wies ein Passagiervolumen von 8 Millionen auf, Delta landete mit 5,7 Millionen Passagieren auf Platz 3.