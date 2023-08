Saudia wird 16. Mitglied im SkyTeam

Das SkyTeam hat am 29. Mai 2012 Saudia als ihr 16. Mitglied gefeiert. Die nationale Fluggesellschaft Saudi Arabiens wird SkyTeams erste Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten und ermöglicht der Allianz eine sichere Marktpräsenz in dieser wirtschaftlich wich

Von ihren Drehkreuzen in Jeddah, Riad und Dammam aus unterhält Saudia ein umfangreiches Streckennetz auf der gesamten arabischen Halbinsel, dem indischen Subkontinent und in Nordafrika. Saudia ergänzt das globale SkyTeam Streckennetz um 51 neue Destinationen, darunter 23 innerhalb Saudi-Arabiens. Zu den neuen Zielen gehören florierende Metropolen wie Islamabad in Pakistan, Colombo in Sri Lanka und Alexandria in Ägypten. „Die Mitgliedschaft von Saudia bereichert die Allianz, da sie unseren Kunden den bedeutenden Markt Saudi-Arabien erschließt, “ sagte Michael Wisbrun, SkyTeam- Geschäftsführer. „Wir reagieren auf die Nachfrage unserer Passagiere nach einem erhöhten Reiseangebot innerhalb des Nahen Ostens, indem wir unsere Allianz um einen wichtigen Akteur aus der Region ergänzen. Damit sind wir in der Lage, mehr Reiseziele anzubieten, und uns gleichzeitig weiterhin auf die Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen für unsere globalen Kunden zu konzentrieren.“

„Der SkyTeam-Beitritt ist integraler Bestandteil der langfristigen Transformationsstrategie von Saudia, zu der das Rebranding unserer Fluggesellschaft, die Restrukturierung unserer Kerngeschäfte sowie die Optimierung der Bordprodukte und Flughafenserviceleistungen gehören," sagte Seine Exzellenz Khalid Al-Molhem, Generaldirektor von Saudia. „Wir sind stolz darauf, das erste SkyTeam-Mitglied aus dem Nahen Osten zu sein, und dieser Meilenstein markiert ein denkwürdiges Ereignis in der Geschichte unserer Fluggesellschaft. Wir freuen uns auf eine glänzende Zukunft als SkyTeam-Mitglied, die unseren Kunden ein größeres weltweites Streckennetz und Vorteile bietet.“