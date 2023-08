Saudi bestellt zwölf Boeing 777-300ER

Saudi Arabian Airlines hat bei Boeing eine Grossbestellung über zwölf Boeing 777-300ER und weiteren zehn Optionen platziert.

Saudi Arabiens Fluggesellschaft betreibt bereits 23 Boeing 777-200 und will mit den neu bestellten Boeing 777-300ER ihr Langstreckennetz ausbauen und die Flotte verjüngen. Die Bestellung entspricht nach Angaben von Boeing einem Marktwert von 3,3 Milliarden US Dollar. Neben diesem Grossauftrag bestätigte Saudi Arabien Airlines auch den Kauf von acht Boeing 787, vier weitere Maschinen dieses Typs will die Airline von ALAFCO einmieten. Die Dreamliner des saudischen Flag Carriers werden mit GEnx Triebwerken ausgerüstet werden.