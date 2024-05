SWISS präsentiert Winterflugplan

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Auch im Winterflugplan bietet SWISS ihren Fluggästen ein abwechslungsreiches Flugprogramm. Zusätzlich zu den bestehenden Winterzielen führt SWISS die Bedienung verschiedener neuer Sommerziele fort.

So fliegt SWISS auch im Winter ab Zürich nach Washington D.C., London Gatwick, Cluj-Napoca und Košice und ab Genf nach Oslo. Zudem wird SWISS die Anzahl Flüge nach Los Angeles, San Francisco, Miami sowie Shanghai erhöhen.

Swiss International Air Lines (SWISS) hat ihr Streckennetz weiterentwickelt und bietet ihren Fluggästen auch im kommenden Winter eine vielseitige und attraktive Auswahl an Reisezielen an. SWISS bedient im Winter eine Reihe der Destinationen, die sie zum aktuellen Sommerflugplan aufgenommen hatte. Auf der Langstrecke gehört dazu die Hauptstadt der USA Washington, D.C., die SWISS im Winter fünfmal pro Woche anfliegt. Auf der Kurzstrecke fliegt SWISS im Winter täglich nach London Gatwick und je dreimal pro Woche nach Cluj-Napoca (Rumänien) und Košice (Slowakei).

Darüber hinaus baut SWISS ihr Angebot an ausgewählte Interkontinentalziele aus. So fliegt SWISS im kommenden Winter ab Zürich täglich in die kalifornischen Metropolen Los Angeles und San Francisco sowie zweimal täglich nach Miami. Ausserdem führt SWISS täglich Flüge zwischen Zürich und der chinesischen Stadt Shanghai durch.

Ab Genf weiterhin direkt nach Oslo

Ab Genf profitieren SWISS Fluggäste auch im kommenden Winter von einer Direktverbindung nach Oslo. SWISS hatte die norwegische Hauptstadt im aktuellen Sommerflugplan als Ziel ab Genf ins Programm genommen und bietet im kommenden Winter sechs wöchentliche Flüge an. Ausserdem werden Kopenhagen mit fünf Flügen pro Woche sowie Valencia und Malaga mit je drei wöchentlichen Verbindungen häufiger angeflogen als im letzten Winter.

93 Ziele im kommenden Winterflugprogramm

Der Winterflugplan 2024/25 gilt vom 27. Oktober 2024 bis zum 29. März 2025. Insgesamt umfasst das Flugprogramm von SWISS ab Zürich und Genf 93 Ziele. Ab Zürich stehen SWISS Fluggästen insgesamt 65 Europa- sowie 23 Interkontinentalziele zur Auswahl. Ab Genf bietet SWISS ihren Fluggästen neben der Langstreckendestination New York 22 Kurzstreckenziele an.

