SAS einigt sich mit Gewerkschaft

SAS Group konnte sich mit ihren Cabin Crew Members über ein Kostensparprogramm einigen.

Die Börse reagierte mit einem Wertanstieg der Aktien um 9,3 Prozent auf die Nachricht der Gruppe, sich mit FlugbegleiterInnen und Piloten über Einsparungen in Höhe von US$71 Millionen geeinigt zu haben. In einer vergleichbaren Situation befindet sich British Airways, nur wurden dort die Gespräche mit den Cabin Crew Members eingestellt und die Gewerkschaft steht kurz vor einem Streik. Auseinandersetzungen mit den Angestellten gehörten mittlerweise zum täglichen Geschäft einer Airline, so Jacob Pedersen, Analist der dänischen Sydbank A/S. CEO der SAS Mats Jansson sagte in einem Statement, die neuen Vereinbarungen mit den Gewerkschaften seien äusserst wichtig für die laufenden Rechtsverhandlungen und die Gespräche seien sehr intensiv gewesen. Im Gegensatz zu der Situation der British Airways scheint dies nochmals gut gegangen zu sein. Die Gewerkschaft der BA wird bis zum 15. März bekannt geben, ob die Angestellten in einen Streik treten wollen.