RAM positioniert sich neu

Royal Air Maroc will ihre eigene Low-Cost-Airline Atlas Blue zurückziehen und eine Regionale Fluggesellschaft lancieren um im Wettbewerb mit Europa mithalten zu können.

Präsident Driss Benhima sagte, RAM werde ihre Position verstärken und den HUB in Casablanca weiterentwickeln. Die Airline hat einen Kaufvertrag über vier ATR 72-600 und zwei 42-600 unterzeichnet, sowie Kaufoptionen für zwei weitere 72-600 Flieger. Die neuen Flugzeuge sollen von Air Maroc Express betrieben werden, der neuen regionalen Tochtergesellschaft der Air Maroc, die in den nächsten Wochen lanciert werden soll. Da die Flugzeuge nicht vor 2011 eintreffen werden, will RAM bis dahin vier ATR 72-200 leasen. RAM Express wird in Casablanca stationiert sein und RAMs Mittel- und Langstreckenflüge mit Inlandflügen verbinden. Sie erwartet noch dieses Jahr die Lieferung von zwei 767-300ER. Atlas Blue, welche 2004 ihren Betrieb aufnahm, wird künftig als Punkt-zu-Punkt Airline hauptsächlich zwischen Marrakesch und Europa verkehren, aber unter dem Namen Air Maroc Express.