Qatar Airways arbeitet mit gategroup zusammen

Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner

Qatar Airways und gategroup starten neue Partnerschaft zur Optimierung der Verpflegung an Bord und setzen damit neue Maßstäbe in Sachen Inflight Dining.

Qatar Airways und gategroup kooperieren künftig in Form einer neuen Catering-Partnerschaft, die durch ein Business Management Agreement strukturiert ist und eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bordverpflegung, Beschaffung und Einkauf, gesunde Ernährung sowie Nachhaltigkeit vorsieht. Das Engagement von Qatar Airways für globale Spitzenleistungen in der Luftfahrt wird durch die Expertise von gategroup in den Bereichen Menüdesign, kulinarische Konzepte und operative Exzellenz verstärkt.

Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, erklärt: „Die Partnerschaft mit gategroup stärkt die Marke Qatar Airways, indem den Gästen sowohl an Bord als auch am Boden in den erstklassigen Lounges am Hamad International Airport raffinierte kulinarische Erlebnisse geboten werden. gategroup bringt einen aufregenden Neuanfang zu einem bereits erstklassigen Catering-Standard von Qatar Airways. Gemeinsam werden unsere Innovation und operative Exzellenz einen neuen Standard für das Inflight Dining setzen.”

Der Vorstandsvorsitzende von gategroup, Christoph Schmitz, ergänzt: „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Weg gemeinsam mit Qatar Airways zu gehen. Es ist eine Reise der Entdeckung, des Wachstums und des immensen Potenzials und wir glauben fest an die transformative Kraft der Zusammenarbeit, wenn zwei Unternehmen mit gemeinsamen Visionen und Werten zusammenkommen, um etwas wirklich Herausragendes zu schaffen.”

Das kulinarische Team von gategroup – zukünftig in Doha ansässig – trägt zur Entwicklung eines eigenen kulinarischen Studios für Qatar Airways bei, das Innovation, Co-Kreation und effizientes Menüdesign ermöglicht. Die neuen kulinarischen Kreationen werden sich auf hochwertige Zutaten, Gesundheit und Ernährung konzentrieren und lokale Produkte mit Blick auf nachhaltige Beschaffung, Authentizität und Unterstützung lokaler Unternehmen einbeziehen.

Die Optimierung der kulinarischen Qualität wird durch robuste Prozesse im Bereich der Menüentwicklung, der Effizienz in der Produktion und der systematischen Überwachung der Qualität, des Geschmacks und des Aussehens der Lebensmittel untermauert. Durch die Zusammenarbeit erschließt gategroup zusätzliche Einnahmequellen und optimiert die betriebliche und kommerzielle Effizienz.

Die Partnerschaft der beiden Unternehmen steht für eine aufregende Mischung aus kulinarischer Kreativität und erstklassigen Abläufen, die die nächste Ära des Qatar Airways-Bordangebots einläuten wird: Neue innovative Konzepte für die weltbekannte Fünf-Sterne-Airline.