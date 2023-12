Mit Qatar von Hamburg nach Doha

Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner

Spannende Fernziele ab Norddeutschland erkunden: Qatar Airways nimmt am 1. Juli 2024 den Linienbetrieb vom Hamburg Airport zu dem Drehkreuz Doha auf.

Einmal pro Tag hebt die preisgekrönte Fluggesellschaft zu ihrem Drehkreuz in Doha ab. Diese neue Verbindung macht den Norddeutschen das vielfältige Streckennetz von Qatar Airways zugänglich. Mehr als 170 Ziele weltweit fliegt die Fluggesellschaft ab dem Hamad International Airport in Doha an. Somit sind ab Hamburg künftig viele faszinierende Fernziele noch komfortabler erreichbar. Ein weiteres Highlight: Qatar Airways setzt als erste Airline den Dreamliner, die Boeing 787, im Linienverkehr ab Hamburg ein.

„Heute darf ich mit der Langstreckenverbindung Hamburg-Doha eine besondere Ankündigung machen. Mit Qatar Airways startet eine der größten globalen Fluggesellschaften bei uns im Norden, was die Bedeutung von Hamburg als Reise- und Wirtschaftsdestination verdeutlicht. Ich freue mich über die neue Verbindung und wünsche Qatar Airways einen guten Start in Hamburg“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport bis Ende 2023.

Christian Kunsch, der ab dem 1. Januar 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung am Hamburg Airport übernehmen wird, ergänzt: „Qatar Airways wird den Hamburger Flughafen mit einem der wichtigsten internationalen Drehkreuze verbinden. Ab Doha bietet Qatar Airways ein einzigartiges Streckennetz. Für unsere Passagiere bedeutet das: Eine Vielzahl an Fernzielen sind künftig noch besser erreichbar, das bringt einen großen Vorteil in punkto Komfort und Flexibilität. Gleichzeitig wird Hamburg noch besser für Menschen aus aller Welt erreichbar – ganz gleich, ob sie in Hamburg ihren Urlaub verbringen, Freunde besuchen oder einen Geschäftstermin wahrnehmen möchten.“

Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer: „Zum Ende des Jahres freuen wir uns, unseren Passagieren neue und aufregende Reisemöglichkeiten für das Jahr 2024 vorstellen zu können. Mit dem Erstflug nach Hamburg positionieren sich Qatar Airways und ihr Drehkreuz, der Hamad International Airport, weiterhin auf der Weltkarte als führendes Tor für internationale Reisen und Konnektivität. Wir freuen uns darauf, unseren Passagieren neue Erlebnisse zu bieten und sie zu ihren Lieblingszielen zu bringen.“

Drehkreuz Doha: das Tor in die Welt

Mit seiner zentralen Lage bietet der mehrfach ausgezeichnete Hamad International Airport als Flughafen in Doha einen idealen Ausgangspunkt für spannende Fernreisen. Viele Destinationen in Asien und Afrika, aber auch in Australien und Neuseeland sind in wenigen Flugstunden schnell erreichbar. Über ihr Drehkreuz in Doha fliegt Qatar Airways mehr als 170 Ziele weltweit an, darunter beliebte Fernziele wie die Malediven, Bangkok und Kapstadt. Hinzu kommen außergewöhnlichere Regionen wie Goa in Indien, Kilimandscharo in Tansania oder Chengdu in China.

Tägliche Verbindung von Hamburg nach Doha, Katar

Der Erstflug von Hamburg nach Doha findet am Montag, 1. Juli 2024, statt. Ab dann bietet Qatar Airways eine tägliche Verbindung zu ihrem Drehkreuz in Katar. Am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag starten die Flüge jeweils um 15:40 Uhr (lokaler Zeit) in Hamburg, mit Landung rund sechs Stunden später in Doha. Wer seine Reise lieber in der Früh starten möchte, kann jeweils dienstags, donnerstags und samstags bereits um 9:20 Uhr von Hamburg nach Doha reisen – und von dort aus in die ganze Welt.

Dreamliner startet erstmals im Linienbetrieb ab Hamburg

Qatar Airways bedient die neue Route Hamburg – Doha mit einem Flugzeugmodell, das bisher seltener zu Gast am Hamburg Airport war: die Boeing 787 Dreamliner. Das moderne Langstreckenflugzeug ist bekannt für seinen effizienten Treibstoffverbrauch und überzeugt zudem mit einem innovativen Design. Große Fenster, geräumige Kabinen und modernste Technik an Bord machen die Reise zum Erlebnis.

