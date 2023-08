Qantas nicht an BA Deal interessiert

Qantas Airways Ltd. CEO Alan Joyce ist nicht an einem Zusammenschluss mit British Airways interessiert und fokussiert weiterhin auf das eigene Wachstum.

British Airways CEO Willie Walsh hatte anfangs September gesagt, dass Qantas zu den zwölf Airlines gehöre, mit denen sie gerne einen Deal machen würde. Das sei mit Sicherheit kein aktuelles Thema für die australische Qantas, so Joyce gegenüber Journalisten. 2008 war ein Versuch, mit British Airways zusammenzuarbeiten, gescheitert. Qantas hatte ausserdem mit Singapore Airlines Ltd. und Malaysian Airline System Bhd. Gespräche geführt. Jetzt will sie sich auf das Wachstum ihres Low-Cost-Carriers Jetstar konzentrieren.