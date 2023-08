Qantas Arbeiter sind zu Gesprächen bereit

Die Techniker der Qantas haben sich bereit erklärt, sich mit dem Management zu Verhandlungen über die Anstellungsverträge zu treffen.

Die Gewerkschaft „Australian Manufacturing Workers“ will der Airline vorallem die Sicherung der Arbeitsstellen nahelegen. Die Mitarbeiter seien besorgt um die Qualität der Wartungsarbeiten, die ins Ausland verlegt würden. Der Ruf der sichersten Airline der Welt sei keine zufällige Erscheinung, so die AMWU, sondern der Verdienst einer starken und effizienten Arbeitsgruppe, die gut bezahlt und versorgt worden sei. So solle es wieder werden.