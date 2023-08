Qantas übernimmt zweiten Airbus A380

Qantas übernahm in der Nacht von gestern auf heute ihren zweiten von zwanzig bestellten Airbus A380 Grossraumjets.

Airbus A380 von Qantas

Der neuste Superjumbo wird am 17. Dezember in Australien eintreffen und ab dem 22. Dezember die Route Sydney – Melbourne - Los Angeles bedienen. Mit dem ersten A380 sammelte Qantas bereits sehr positive Erfahrungen auf dieser Route, die nun von drei Flügen pro Woche auf sechs Flüge in der Woche aufgestockt wird. Der nächste Superjumbo kann Qantas am 27. Dezember bei Airbus in Toulouse abholen. Mit diesem Flugzeug wird Qantas ab dem 16. Januar 2009 die Strecke Sydney London Heathrow über Singapore dreimal in der Woche bedienen. Im nächsten Jahr wird Qantas vier weitere Airbus A380 erhalten. Link: Qantas