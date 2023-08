Qantas übernimmt dritten Airbus A380

Gestern konnte der australische Flag Carrier ihren dritten Super Jumbo im Airbus Werk Toulouse abholen.

Airbus A380 von Qantas

Mit dem dritten Airbus A380 wird Qantas ab dem 16. Januar dreimal in der Woche von Sydney über Singapore nach London Heathrow fliegen. Airbus liefert in diesem Jahr 11 dieser Grossraumflugziege aus, der zwölfte Airbus A380 sollte in den nächsten Tagen fertig werden und am 31. Dezember an Emirates ausgeliefert werden. Im nächsten Jahr beabsichtigt der europäische Flugzeugbauer 21 Maschinen dieses Typs zu bauen. Die Geschäftsleitung von Airbus informierte bereits im November, dass 2009 möglicherweise weniger Maschinen als die geplanten 21 die Produktionshallen verlassen werden. Link: Qantas