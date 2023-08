Pratt & Whitney wird Regionalflugzeuge von ANA antreiben

Letzte Woche gab All Nippon Airways die Bestellung des Regionalflugzeuges von Mitsubishi bekannt, die Fluggesellschaft wird das Flugzeug mit modernen Triebwerken von Pratt & Whitney ausrüsten.

Am 28. März lancierte Mitsubishi den offiziellen Bau des neuen Regionalflugzeuges Mitsubishi Regional Jet MRJ. Zuvor gab All Nippon Airways die Bestellung von 15 MRJ-Jets und zehn Optionen bekannt. Die MRJ Maschinen von Mitsubishi werden exklusiv mit dem modernen Next Generation Triebwerk von P & W ausgerüstet. Das Triebwerk wird neu entwickelt und wird weniger Lärm emittieren und bedeutend wirtschaftlicher im Betrieb sein als die bisherigen Muster.