Positiver Trend bei Individualflügen

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt verzeichnet in diesem Jahr einen deutlich positiven Trend bei dem Segment der privaten Geschäftsflügen.

Einen positiven Trend verzeichnet der Flughafen Paderborn/Lippstadt auch bei individuellen Geschäftsreisen. Im Geschäftsjahr 2024 legte dieses wichtige Segment für die zumeist mittelständisch strukturierte Wirtschaft in der Region um 15 Prozent zu. Die Flugbewegungen der individuellen Flüge mit geschäftlichem Hintergrund stieg im fast abgelaufenen Jahr auf 2.536 an.

Die meisten Flughäfen in Deutschland haben das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht, was vor allem auch am Rückgang an Geschäftsreisen liegt. Am heimischen Airport stellt sich die Situation anders dar: Die Lufthansa-Verbindung nach München, die insbesondere auch von Geschäftsreisenden genutzt wird, ist seit Monaten sehr gut ausgelastet. Und auch der Bereich der individuellen Geschäftsreisen vom Flughafen Paderborn/Lippstadt verzeichnet eine starke Frequenz.

Wir können eine zunehmende Nachfrage bei Geschäftsreisen verzeichnen, die auch zu unserer sehr guten Erholungsrate von 118 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 beiträgt,

betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser. Deshalb ist der heimische Airport zuversichtlich, dass die Initiative der privaten Betreibergesellschaft zur Fortsetzung der Strecke nach München ab Juni 2025 erfolgreich sein kann. Der Flughafen wird die Aktivitäten der Initiatoren weiter mit vollem Engagement unterstützen, um die wichtige Verbindung für die Wirtschaft zu erhalten.