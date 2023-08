Piloten mit Unfalluntersuchung nicht einverstanden

Die spanische Pilotengewerkschaft COPAC prangert die Unfalluntersuchungsbehörde wegen ihrer Informationslecks an.

Die Pilotenvereinigung bemängelt zu Recht, dass seitens Unfalluntersuchung ständig neue Gerüchte über den Unfallhergang in Madrid gestreut werden und in der sensationshungrigen Presse breit geschlagen werden. Es sei skandalös Informationen über Pilotenfehler an die Presse zu geben, bevor die Unglücksursache vollständig geklärt sei. Zuerst war es ein defektes Triebwerk, dann war es der Umkehrschub an einem der beiden Triebwerke und jetzt sollen es die Flaps und Slats der MD-82 gewesen sein, welche von den Piloten vor dem Katastrophenstart nicht korrekt ausgefahren worden sind. Jetzt wird die Pilotengewerkschaft gegen den Missbrauch der Schweigepflicht der involvierten Beamten klagen.