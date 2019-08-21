Sonderangebote bei Emirates

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates bietet ab sofort wieder attraktive Spezialtarife für Reisende ab Zürich an: Bei Buchung bis zum 3. September 2019 profitieren Passagiere von günstigen Konditionen.

Die günstigen Flüge sind in der Economy Class und der Business Class zu einer Reihe von Destinationen verfügbar, mit denen sie ihren Sommer verlängern und die Welt entdecken können.

- Dubai ab 499 CHF in der Economy Class und ab 4‘210 CHF in der Business Class

- Bangkok ab 569 CHF in der Economy Class und ab 2‘670 CHF in der Business Class

- Singapur ab 629 CHF in der Economy Class und ab 3‘190 CHF in der Business Class

- Mauritius ab 796 CHF in der Economy Class und ab 3‘180 CHF in der Business Class

- Sydney ab 1‘059 CHF in der Economy Class und ab 4‘370 CHF in der Business Class

Weitere attraktive Sondertarife zu Zielen im weltweiten Emirates-Streckennetz gibt es online auf www.emirates.ch. Fluggäste, die bereits Mitglied sind oder sich innerhalb des Aktionszeitraums für das Vielfliegerprogramm der Airline – Emirates Skywards – anmelden und buchen, erhalten zudem die doppelte Anzahl Meilen auf ihre Flüge. Die Sondertarife gelten für Buchungen zwischen dem 20. August und 3. September 2019 für Flüge bis zum 2. Juli 2020 (letzter Abreisetag) und haben eine Vorausbuchungsfrist von fünf Tagen.

An Bord geniessen Gäste aller Klassen das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice mit über 4.500 Kanälen, den neuesten Filmen und vielfältigen Musik- und Serienangeboten. Emirates bietet Gästen in allen Klassen ausserdem eine grosse Auswahl an erlesenen Weinen und regional inspirierten Gourmetmenüs, zubereitet aus frischen und lokal eingekauften Zutaten sowie den professionellen Service des internationalen Teams von Flugbegleitern.

Alle Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class bzw. Business Class und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Vereinzelte Zeiträume können von der Buchung ausgeschlossen sein. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Sie können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 – 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Emirates Airlines