Passaredo flottet ATR 72-600 ein

Brasiliens Passaredo Linhas Aéreas konnte bei dem französischen Flugzeughersteller ATR in Toulouse ihre erste Turbopropeller Maschine vom Typ ATR 72-600 übernehmen.

Das Flugzeug wird nach Aussagen von ATR über die US Flugzeugleasinggesellschaft Air Lease Corporation an Passaredo vermietet. Anlässlich der Erstübernahme hat die Fluggesellschaft aus Brasilien auch gerade eine Bestellung über zehn weitere ATR 72-600 bekanntgegeben. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 220 Millionen US Dollar. Neben dem Festauftrag hat die Airline auch zehn Optionen auf die Maschine gezeichnet. Passaredo betreibt momentan 14 Embraer 145 Verkehrsflugzeuge.