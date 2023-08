PW1217G schliesst Bodentests ab

Das erste Pratt & Whitney Pure Power PW1217G Triebwerk konnte die Bodentests erfolgreich abschliessen.

Das PW1217G ist für den Mitsubishi Regional Jet MRJ vorgesehen, der ab 2014 am Markt verfügbar sein soll. Der neue Antrieb hat am Bodenteststand während mehr als 300 Stunden und 1.100 Zyklen seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Die ersten Tests am PW1217G haben im April 2011 begonnen. Für die Zulassung des PW1217G Pure Power Triebwerk werden nach Angaben von Pratt & Whitney acht Testtriebwerke verwendet, die Einführung dieses neuen Antriebs ist für 2014 vorgesehen. Das PW1217G wird im Verbrauch voraussichtlich 15 Prozent sparsamer und halb so laut sein wie die heute verwendeten Triebwerke.