Offizielles Debüt der ATR 72-600

Der Flugzeugproduzent stellte am Donnerstag, dem 1. Oktober 2009, ihren neuen ATR 72-600 der Öffentlichkeit vor.

ATR hat mit der Entwicklung einer moderneren ATR 500 Modellreihe im Oktober 2007 begonnen. An der Struktur der Maschine wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge wurden mit einer zeitgemäßen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt neu Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß. Der ATR 72-600 Prototyp befindet sich seit Juli 2009 in der Flugerprobung und die ersten Kundenmaschinen werden voraussichtlich 2011 ausgeliefert. Für die neuen Flugzeuge hat die Tochterunternehmung von EADS bereits 59 Bestellungen an Land ziehen können.