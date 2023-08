Neuer Low Cost Carrier in Vietnam

Die Vietnamesischen Fluggesellschaften Jetstar und Pacific Airlines haben am Freitag den LowCostCarrier Jetstar Pacific in den Markt eingeführt.

Die neue Airline besitzt bereits vier Boeing 737, weitere vier sollen dieses Jahr dazu kommen. Ausserdem plant sie den Kauf von 30 Airbus A320 bis 2014. 4,2 Millionen Menschen besuchten Vietnam im letzten Jahr, 16% mehr als noch 2006. Die Gründer des neuen LCC hoffen, sich im aufstrebendem Wirtschaftsmarkt Vietnams einen guten Platz sichern zu können. Dieses Ziel führt auch ein Projekt der in Toronto stationierten Asian Coast Development Ltd im Auge: ein US$ 4,2 Millarden-Luxus-Ressort 80 Kilometer südlich von Ho Chi Minh City soll ab 2010 die erste Destination der Jetstar Pacific werden.