Neuer Jewellery Store am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

My Airport, My Jewellery: Bekannte niederländische Love Brand eröffnet Store am Düsseldorfer Flughafen.

Beim Schlendern durchs Terminal fällt der Blick auf wohltuende, organische Formen und warme Holzelemente. Magisch angezogen von leuchtenden Farben, geht das erste Urlaubsgeld noch vor der Bordkartenkontrolle über die Ladentheke des neu eröffneten My-Jewellery-Stores am Düsseldorfer Flughafen.

Was eine Million internationale Follower in den sozialen Medien schon länger schätzen, hat den Weg aus der virtuellen Welt in die Flughafenwirklichkeit gefunden. Eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Fashion- & Accessoire-Marken Europas hat gerade einen Store im öffentlichen Bereich des Düsseldorfer Airports eröffnet. Die My-Jewellery-Boutique bietet eine kuratierte Selektion an wasserfesten Schmuck, Lifestyle-Geschenken und Fashion-Accessoires für unterwegs – mit klarem Fokus auf bezahlbaren Luxus und Impulskäufe. Zur Auswahl stehen Ringe, Ketten, Armbänder, Accessoires wie Taschen und Caps sowie Kleidungsstücke.

Jewellery Store am Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

„Wir freuen uns, dass wir das Profil unseres Flughafens als Lifestyle- und Shopping-Destination weiter stärken können. Mit My Jewellery bieten wir unseren jungen und digital gut vernetzten Passagieren und Besuchern ein Markenerlebnis, das genau ihren Interessen und Erwartungen entspricht. Denn diese trendaffine Zielgruppe gewinnt im Travel Retail zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam schaffen wir somit ein Einkaufserlebnis, das die Aufenthaltsqualität steigert und unser kommerzielles Portfolio zukunftsfähig ergänzt", sagt Anja Dauser, Prokuristin und Leiterin Commercial der Flughafen Düsseldorf GmbH.

„Wir sind stolz und dankbar, dass der Flughafen Düsseldorf My Jewellery als strategischen Markenpartner gewählt hat, um gemeinsam eine neue Ära des Flughafen-Shoppings mitzugestalten", so Thom Timmer, Head of Business Development bei My Jewellery. „Die Eröffnung dieses Stores passt perfekt zu unseren Wachstumsplänen in Deutschland und dem internationalen Travel Retail."