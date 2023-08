Mit dem A380 von München nach New York

Vom 6. bis zum 12. Dezember 2011 wird die Lufthansa den Superjumbo mit dem Namen München täglich vom Flughafen München nach New York verkehren lassen.

Vom 6. bis zum 12. Dezember 2011 wird die Lufthansa den Superjumbo mit dem Namen München täglich vom Großflughafen München nach New York verkehren lassen.