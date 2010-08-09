Air Canada meldet Verlust

Air Canada hat das zweite Quartal mit einem Verlust abgeschlossen, rechnet für das dritte Quartal aber mit einer Abnahme der Kosten.

Kanadas grösste Airline will ihre Kapazität im dritten Quartal um sieben bis acht Prozent vergrössern. Die Kosten pro verfügbare Sitzmeile exklusive Treibstoffaufwände sollen um 4,5 bis 5.5 Prozent zurückgehen. Das zweite Quartal musste die Airline mit einem Nettoverlust von US$199,6 Millionen abschliessen. Die Betriebskosten waren um vier Prozent angestiegen, hauptsächlich verursacht durch eine Erweiterung der Kapazität, höhere Treibstoffpreise und einem Anstieg der Renten- und Vermittlungssaufwände. Die Einnahmen aus dem Passagierverkehr wuchsen um zwölf Prozent, der Umsatz pro verfügbare Sitzmeile stieg um sieben Prozent. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich kletterten um 13 Prozent auf US$2,55 Milliarden.