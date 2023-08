Mit airberlin von Basel nach Berlin

airberlin hat am Donnerstag, dem 24. Februar 2011 eine neue Linienverbindung von Berlin-Tegel nach Basel aufgenommen.

In Anwesenheit von Ländervertretern und Fluggästen wurde die Strecke in das Dreiländereck feierlich eröffnet. „Die Schweizerische Botschaft wünscht airberlin viel Erfolg und ist davon überzeugt, dass dadurch die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Berlin und Basel gestärkt werden“, sagte der Botschaftsgesandte der Schweiz, Urs Hammer. „In einer globalisierten Wirtschaft bleibt das weltweite Flugverkehrsangebot das effizienteste Transportmittel um die Wirtschaftsakteure miteinander zu verbinden“, ergänzte der Botschaftsgesandte Frankreichs, Jean-Marie Demange. „Die Verbindung wird das Reisen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz vereinfachen und sie hilft, die Bürger unserer drei Länder noch näher zusammenzubringen.“ Bis zu zwei Mal täglich fliegen die Maschinen von airberlin ab sofort die neue Strecke. Die Startzeiten in den Morgen- und Abendstunden ermöglichen sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern Tagesaufenthalte in der Stadt am Rheinufer.