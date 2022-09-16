Von Graz wieder nach Stuttgart

Eurowings Airbus am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Eurowings nimmt am kommenden Montag die Strecke Graz – Stuttgart wieder auf. Ein wichtiger Schritt, nicht nur für die Steirische Wirtschaft.

Ab 19. September ist der Flughafen Graz wieder mit der wichtigen deutschen Wirtschaftsregion Baden-Württemberg bzw. deren größten Stadt, Stuttgart, per Direktflug verbunden

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz: „Stuttgart gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Städten Europas und spielt vor allem, aber nicht nur, für die Automobilbranche eine große Rolle. Baden-Württemberg ist auch ein wichtiger Incoming-Markt für den steirischen Tourismus. Wir freuen uns daher sehr, wieder einen Direktflug in diese Region anbieten zu können.“

Mit Frankfurt, München und Düsseldorf, sowie ab kommender Woche Stuttgart, werden nun wieder vier Destinationen in Deutschland, dem wichtigsten Wirtschafts- und Tourismuspartner der Steiermark, direkt angebunden.

Flugplan:

EW 2740/2741 Montag, Dienstag Ankunft Graz: 07:30 Uhr, Abflug Graz: 08:15 Uhr

EW 2742/2743 Mittwoch Ankunft Graz: 20:20 Uhr, Abflug Graz: 21:05 Uhr

EW 2742/2743 Donnerstag Ankunft Graz: 19:20 Uhr, Abflug Graz: 20:05 Uhr

EW 2742/2743 Freitag Ankunft Graz: 21:20 Uhr, Abflug Graz: 22:05 Uhr

Eurowings, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa mit Sitz in Düsseldorf, fliegt ab Graz auch 5 Mal pro Woche nach Düsseldorf sowie bis Anfang Oktober 2 Mal pro Woche nach Palma de Mallorca.