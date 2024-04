Mit Ryanair von Weeze nach Dubrovnik

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Der Flughafen Weeze freut sich über eine weitere Ryanair Strecke, der irische Low-Cost-Carrier fliegt seit Dienstag von Weeze direkt nach Dubrovnik.

Ryanair verbindet den Airport Weeze seit Dienstag, den 02.April 2024, mit Dubrovnik. Zweimal wöchentlich ist die kroatische Hafenstadt nun mit dem Airport Weeze verbunden. Dienstags um 17:50 Uhr und am Samstag um 08:35 Uhr fliegt Ryanair seine Gäste in rund 2:20 Stunden vom Niederrhein an den südlichsten Zipfel Kroatiens.

Über Dubrovnik

Die „Perle der Adria“ im Süden Kroatiens. Die engen, mittelalterlichen Gassen schlängeln sich entlang der Barockkirchen und Renaissance-Paläste. Neben schönen Badebuchten laden das hügelige, grüne Hinterland und die zahlreichen faszinierenden dalmatinischen Inseln zu Erkundungen ein.

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt besticht durch Kirchen, Paläste und Galerien, während die Hauptstraße Stradun mit zahlreichen Cafés, Terrassen, Restaurants und Geschäften zum Flanieren einlädt. Ein Spaziergang um die Stadtmauern bietet einen herrlichen Ausblick auf die Stadt. Die Distanz zum Flughafen beträgt rund 22 Kilometer.