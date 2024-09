Mit Pegasus von Bremen nach Istanbul

Pegasus Airlines (Foto: Pegasus Airlines)

Pegasus Airlines startet als zweite Airline ab dem Flughafen Bremen nach Istanbul, ab dem 1. Oktober 2024 fliegt Pegasus dreimal wöchentlich in Richtung Istanbul-Sabiha Gökçen.

Der Flughafen Bremen bekommt eine weitere regelmäßige Flugverbindung nach Istanbul: Neben den zwei täglichen Flügen mit Turkish Airlines zum internationalen Flughafen Istanbul, startet Pegasus Airlines ab dem 1. Oktober 2024 dreimal wöchentlich in Richtung Istanbul-Sabiha Gökçen. Der zweitgrößte Flughafen der Millionen-Metropole am Bosporus befindet sich auf der asiatischen Seite der Türkei. Von hier aus sind mit Pegasus Airlines 34 weitere Ziele in der Türkei schnell zu erreichen, dazu kommen Anschlüsse in den Nahen und Mittleren Osten. Bereits jetzt bedient Pegasus Airlines die Strecke Bremen – Antalya vier Mal pro Woche.

Istanbul-Sabiha Gökçen, ein wichtiges Drehkreuz für Anschlüsse in der Türkei

Die neue Verbindung zum Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen, mit 37 Millionen jährlichen Fluggästen ein wichtiges Drehkreuz für Anschlüsse in der Türkei, folgt der starken Nachfrage aus Bremen und der gesamten Region Nordwestdeutschlands – sowohl für touristische als auch für familiäre Flüge.

„Mit der neuen Anbindung des Flughafens Bremen an Istanbul-Sabiha Gökçen baut Pegasus Airlines neben den vier wöchentlichen Flügen nach Antalya nicht nur das Angebot aus, sondern gibt unserem Einzugsgebiet die Möglichkeit, zusätzlich regionale Anschlussverbindungen in der Türkei und auch darüber hinaus zu nutzen. Pegasus Airlines reagiert damit auf die vorhandene hohe Nachfrage und setzt ebenso auf eine nachhaltige Streckenentwicklung im Luftverkehrsangebot des Bremer Flughafens“, so Dr. Marc Cézanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen.

Ab dem 1. Oktober 2024 startet Pegasus Airlines jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag ab Bremen und erreicht Istanbul-Sabiha Gökçen in knapp 3,5 Stunden.

Flughafen Bremen