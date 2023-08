Aeroflot ist nicht mehr an Austrian Airlines interssiert

Mit der Absage der russischen Airline Aeroflot reduziert sich die Gruppe der potentiellen Käufer für die österreichische Austrian Airlines.

zu hoch, argumentierte eine Aeroflot-Sprecherin am Mittwoch. Als Favorit gilt somit weiterhin Lufthansa. Weitere Bieter für Austrian Airlines sind neben Air France/KLM auch All Nippon Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines und Turkish Airlines. Aeroflot war zuletzt bei der Alitalia gescheitert und sucht nun weiterhin nach Anschluss zum Westen, um in Europa Fuss zu fassen. Aeroflot gehört derzeit dem Luftfahrtbündniss SkyTeam an.