Austrian Airlines mit weniger Passagieren

Im Berichtsmonat Juli flogen mit der Austrian Airlines 985.300 Fluggäste, dies entspricht gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Minus von 8,9 Prozent.

Dieser Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Austrian das Angebot gezielt zurückgenommen hat, sodass dieses im Juli um 11,7 Prozent kleiner war als im Juli des Vorjahres (gemessen in angebotenen Sitzkilometern/ASK). Die Auslastung konnte mit 79,8 Prozent stabil gehalten werden. Auf den Kurz- und Mittelstrecken konnte die österreichische Fluggesellschaft die Auslastung um 2,2 Prozentpunkte steigern. Von Januar bis Juli sind rund 5,4 Millionen Passagiere mit Austrian Airlines geflogen. Damit sind die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das begründet sich ebenfalls darin, dass Austrian das Angebot auf Grund der Wirtschaftskrise sukzessive reduziert hat, sodass dieses im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 Prozent geringer war. Besonders stark hat Austrian mit 16,9 Prozent die Langstreckenflüge ausgedünnt. Aber auch das Angebot bei den Kurz- und Mittelstrecken musste um 5,3 Prozent verkleinert werden. Im Charter Verkehr nahm Austrian Airlines mehr als 20 Prozent ihres Angebotes vom Markt.