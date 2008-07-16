Austrian Airlines im ersten Halbjahr gut unterwegs

Austrian Airlines hat im ersten Halbjahr einen neuen Passagierrekord erzielt. Die Zahl der transportierten Fluggäste wuchs um 2,3 Prozent auf gut 5,2 Millionen.

Während auf der Kurz- und Mittelstrecke mehr Passagiere mit der AUA unterwegs waren, ging die Zahl auf der Langstrecke zurück.

Das erste Halbjahr sei durch verschiedene Sondereffekte positiv beeinflusst worden, darunter sei die Fussball-Europameisterschaft zu erwähnen, berichtete Austrian am Dienstag in Wien.