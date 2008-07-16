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Austrian Airlines im ersten Halbjahr gut unterwegs

16.07.2008 RK
Austrian400x263_Boeing

Austrian Airlines hat im ersten Halbjahr einen neuen Passagierrekord erzielt. Die Zahl der transportierten Fluggäste wuchs um 2,3 Prozent auf gut 5,2 Millionen.

Während auf der Kurz- und Mittelstrecke mehr Passagiere mit der AUA unterwegs waren, ging die Zahl auf der Langstrecke zurück.

Das erste Halbjahr sei durch verschiedene Sondereffekte positiv beeinflusst worden, darunter sei die Fussball-Europameisterschaft zu erwähnen, berichtete Austrian am Dienstag in Wien.

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