Mit Hamburg Airways nach Kiew

Hamburg Airways bietet ab Ende April erstmalig Linienflüge auf der Strecke Hamburg-Kiew an. Im nächsten Schritt strebt die Airline eine enge Zusammenarbeit mit der ukrainischen Fluggesellschaft Aerosvit an.

Damit soll die Verbindung zwischen der norddeutschen Metropole und der ukrainischen Hauptstadt bis zur Hochsaison kontinuierlich ausgebaut werden. „Mit dem Einstieg ins Linienfluggeschäft möchten wir unseren Kunden eine noch größere Bandbreite an Leistungen anbieten. Ab Ende April werden wir die beiden dynamischen Wirtschafts- und Kulturmetropolen Hamburg und Kiew regelmäßig miteinander verbinden. Durch die Partnerschaft mit Aerosvit möchten wir die Frequenz der Flugverbindungen anschließend erhöhen. Außerdem streben wir an, über das Aerosvit-Drehkreuz Kiew Borispol (KBP) zahlreiche weitere Destinationen in China, Indien und Thailand sowie eine Vielzahl weiterer aufstrebender Wirtschafts- und Kulturzentren der ehemaligen GUS-Staaten in unser Streckennetz einzubinden“, betont Sergej Fieger, Geschäftsführer von Hamburg Airways.